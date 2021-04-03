شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تعديلات منتظرة فى تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، فريق الزمالك مع مولودية الجزائر على ملعب "الخامس من يوليو" بالعاصمة الجزائرية، فى المباراة المرتقبة ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدورى أبطال أفريقيا.

مباراة اليوم هى ثانى لقاء رسمى للفرنسى باتريس كارتيرون على رأس القيادة الفنية لفريق الزمالك، حيث قاد الأبيض فى مباراة الترجى التونسى بدورى أبطال أفريقيا بالقاهرة وخسرها الزمالك بهدف وحيد.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر بعض التعديلات، حيث يترقب 4 لاعبين غابوا عن تشكيلة لقاء الترجى التواجد فى التشكيل الأساسى أمام المولودية وهو ما يرصده ”الخليج 365” فى السطور التالية:

تشكيل الزمالك أمام الترجى بالمباراة الأخيرة

اختار كارتيرون تشكيل الزمالك فى ظهوره الأول أمام الترجى التونسى كالتالى :

حراسة المرمى : محمود جنش

الدفاع : أحمد عيد – محمود علاء – محمود الونش – عبد الله جمعة

الوسط : طارق حامد – فرجانى ساسى - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقى – يوسف أوباما

الهجوم : أسامة فيصل

قائمة الزمالك فى مباراة مولودية الجزائر

وتضم قائمة الزمالك المتواجدة فى الجزائر لمواجهة المولودية 24 لاعبا هم: "محمود جنش – محمد أبو جبل – محمد عواد - حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود حمدى الونش – محمد عبد الغنى – محمد عبد الشافى – أحمد فتوح – عبد الله جمعة - طارق حامد – فرجانى ساسى – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقى – حسام أشرف- حميد أحداد – مروان حمدى – سيف الدين الجزيري".

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المولودية

من المنتظر أن يشهد تشكيل الزمالك أمام المولودية 4 تعديلات عن تشكيل لقاء الترجى الأخير، وتعد عودة محمد أبو جبل لحراسة المرمى أبرز ملامح التشكيل المتوقع للأبيض فى المباراة، بعد غيابه عن تشكيل المباريات الأخيرة، كما اقترب محمد عبد الشافى من قيادة الجبهة اليسرى وكذلك عودة حازم إمام لقيادة الجبهة اليمنى بدلا من أحمد عيد، وأخيرا قيادة حميد أحداد للهجوم بعد استبعاد أسامة فيصل من القائمة المسافرة.

ويعد التشكيل المتوقع للزمالك فى مباراة اليوم مكونا من:-

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

الدفاع : حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي

الوسط : طارق حامد – فرجانى ساسى - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقى – يوسف أوباما

الهجوم : وحميد أحداد