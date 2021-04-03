"تتعارض مع عملي في الأهلي".. مصطفى عبده يُعلن اعتذاره عن رئاسة شركة الكرة بغزل المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

أعلن لاعب الأهلي والمنتخب السابق، مصطفى عبده، اعتذاره عن عدم الاستمرار في رئاسة شركة كرة القدم بنادي غزل المحلة خلال الفترة المقبلة.

وأشار مصطفى عبده، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم السبت، إلى أن اعتذاره يأتي لتعارض عمله كرئيس لشركة القدم بنادي غزل المحلة مع عمله في قناة الأهلي وصعوبة الجمع بينها.

وأضاف عبده:"بعد تجربة ثرية يؤسفني أن أتقدم باعتذاري عن عدم استمراري في مهام عملي بنادي غزل المحلة، قلعة وفخر الصناعة والرياضة المصرية؛ لتعارضها مع عملي بقناة النادي الأهلي وصعوبة الجمع بينهما، وانتهز الفرصة وأتقدم بخالص شكري وتقديري لإدارة هذا النادي العظيم على منحي شرف العمل والتعامل في كيان كبير منحي فرصة اكتسبت منها خبرات إدارية عظيمة".

وأتم لاعب الأهلي والمنتخب السابق بيانه بـ:"أتمنى أن أكون ساهمت ولو بجزء صغير في عودة تروس ماكينات فريق غزل المحلة للدوران بنجاح من لاستعادة هيبه أحد أكبر الأندية الجماهيرية ذات التاريخ الكبير".