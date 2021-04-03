مصدر لمصراوي: موسيماني لا ينوي التفريط في أجايي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن الإدارة لم تتلق في الفترة الأخيرة أي عروض للنيجيري جونيور أجايي لاعب وسط الأهلي، مشيراً الى تمسك الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني باللاعب.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة أمام المريخ السوداني بالجولة الخامسة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت الى وجود عروض إحتراف للنيجيري أجايي.

وأشار المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" "في الوقت الحالي لا يوجد أي عروض رسمية أو شفهية من أجل جونيور أجايي".

وتابع "منذ تعاقد الأهلي مع أجايي كان النادي يتلقى عروضاً من أجل ضمه، لكن هذا الموسم لم يشهد أن قدم أي نادي عرضاً للتعاقد مع النيجيري".

وأضاف "الجهاز الفني في الأهلي متمسك بأجايي".

وشدد "موسيماني يرى أن أجايي من أهم 5 لاعبين في صفوف الفريق، وبالتالي من الصعب التفكير في مسألة التفريط فيه، إلا في حالة استثنائية، أن يكون العرض لا يمكن رفضه".

واختتم "أي حديث متعلق أن أجايي سوف يرحل من أجل التعاقد مع مهاجم أخر ليس له أي أساس من الصحة، أجايي من ركائز الفريق وموسيماني يعتمد عليه ومتمسك به".