الأهلي يكشف برنامج الفريق في السودان قبل ساعات من لقاء المريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستعد الأهلي لملاقاة المريخ السوداني في الثالثة عصر اليوم السبت ضمن الجولة الخامسة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي المريخ في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وأفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، من المقرر أن يعقد محاضرة للاعبي الفريق ظهر اليوم السبت.

وأشار الأهلي في رسالته من السوداني، أنه ومن المقرر أن يراجع المدير الفني مع اللاعبين خطة مواجهة المريخ خلال المحاضرة، ومهام كل لاعب داخل الملعب؛ بهدف تقديم عرض قوي ومميز، وتحقيق الفوز.

وتقام مباراة الأهلي والمريخ على ملعب الجوهرة الزرقاء.

ومن المقرر أن يتحرك الفريق من فندق الإقامة إلى ملعب الجوهرة الزرقاء في الواحدة ظهراً، ويصل الفريق إلى ملعب المباراة في الواحدة والنصف، وفقا لم تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني للمباراة.

البعثة تعود إلى القاهرة مباشرة عقب نهاية مباراة المريخ، حيث تغادر بعثة الأهلي ملعب الجوهرة الزرقاء إلى مطار الخرطوم مباشرة، ومنه إلى القاهرة، على متن الطائرة الخاصة التي نقلت الفريق إلى السودان.