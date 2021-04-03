مصطفى محمد في مهمة أمام "هاتاي سبور" لاستعادة حاسة التهديف بالدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد المحترف المصري في صفوف جالاتا سراي، مصطفى محمد للمشاركة مع فريقه عند السادسة من مساء اليوم السبت أمام هاتاي سبور ضمن منافسات الدوري التركي.

مصطفى محمد كان قد عاد إلى تركيا عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب الوطني في تصفيات أمم أفريقيا المقبل؛ إذ شارك أساسياً أمام كينيا.

ويسعى مصطفى محمد لكسر صيامه عن التهديف الذي استمر لثلاث مباريات متتالية قبل فترة التوقف الدولي بعدما سجل تباعاً في أول 3 مباريات قبل أن يغيب عن المباراة الرابعة تهديفياً ولكنه عاد وسجل في المباراة الخامسة هدفين.

وكان أخر هدف سجله مصطفى محمد بقميص جالاتا سراي أمام بلدية أرضروم سبور، في 27 فبراير الماضي، وهي الليلة التي شهدت تسجيله هدفين لأول مرة في مباراة واحدة بالدوري التركي.

ويمتلك مصطفى محمد في سجله التهديفي مع جالاتا سراي 5 أهداف سجلها خلال 8 مباريات لعبها مع فريقه التركي منذ رحيله لصفوفه على سبيل الإعارة في الانتقالات الشتوية الماضية.

يُذكر أن مصطفى محمد قد تعرض للطرد خلال مباراة فريقه أمام أنقرة غوجو التي شهدت هزيمة جالاتا سراي بهدفين مقابل هدف؛ إذ غادر مصطفى اللقاء في الدقيقة 57 ليغيب عن المباراة التالية أمام سيفاسبور، فهل يعود "الأناكوندا" ـ كما يُلقب ـ للتسجيل مع جالاتا سراي اليوم؟