صلاح في مواجهة النني.. التشكيل المتوقع لمباراة أرسنال وليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تشهد الجولة الثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز، قمة بين فريقي أرسنال وليفربول والتي تقام في التاسعة مساءً على ملعب "الإمارات" معقل الجانرز.

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب بريميرليج برصيد 46 نقطة، بينما يقع أرسنال في المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لنادي ليفربول لمواجهة أرسنال.

واستقر ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على الدفع بمحمد النني لاعب منتخب مصر، في التشكيل الأساسي لمواجهة الريدز.

ويتكون تشكيل ليفربول المتوقع من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد - ناثان فيليبس - أوزان كاباك - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو - جورجينيو فينالدوم - تياجو ألكانتارا.

خط الوسط: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو.

ويتكون تشكيل أرسنال المتوقع من:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين - جارييل - هولدينج - تيريني.

خط الوسط: توماس بارتي - محمد النني - نيكولاس بيبي - مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانج - أليكساندر لاكازيت.