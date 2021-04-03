"مهمة شبه مستحيلة".. تعرف على فرص الزمالك في التأهل بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وضع الترجي التونسي منافسه الزمالك في مهمة مستحيلة للتأهل إلي دور الـ 8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا عقب أن هزمه مرتين في الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات ليبدأ الأبيض مهمته في التاسعة من مساء اليوم من الجزائر.

ويستضيف مولودية الجزائر على ملعبه "5 جويلية" الزمالك في التاسعة من مساء اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب المجموعة

1- الترجي - 10 نقاط

2- مولودية الجزائر - 8 نقاط

3- الزمالك - نقطتين

4- توينجيت - نقطة واحدة.

الجولة الخامسة

مولودية الجزائر ضد الزمالك

توينجيت ضد الترجي

الجولة السادسة

الزمالك ضد توينجيت

الترجي ضد مولودية الجزائر

موقف المجموعة

ضمن الترجي التأهل لدور الثمانية من دوري الأبطال بعدما تربع على صدارة المجموعة الرابعة منفردًا برصيد 10 نقاط، أمام المولودية بثماني نقاط، ثم الزمالك بنقطتين، وأخيرًا تيونجيت بنقطة واحدة.

طريق واحد

لا بديل أمام الزمالك عن الفوز في المباراتين المقبلتين، وستكون الأولى ضد المولودية في الجزائر، قبل أن يستضيف تيونجيت في القاهرة بالجولة الأخيرة.

أقصى عدد من النقاط سيستطيع الزمالك الوصول إليه هو ثماني نقاط، وهو العدد الذي قد يؤهله إلى الدور القادم، بشرط حدوث ما يشبه المعجزة بتعثر ممثل الجزائر في مباراتيه المقبلتين.

معجزة التأهل

يحتاج الزمالك للفوز على مولودية الجزائر ثم تيونجيت، لكن الانتصارين لن يكونا كافيين لتأهل الزمالك إلى الدور القادم، خاصة أن الأمر لم يصبح في يده فقط.

الزمالك بحاجة إلى خسارة مولودية الجزائر أمام الترجي في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات، للحفاظ على حالة التساوي في النقاط مع بطل الجزائر.

وسيكون تأهل الزمالك إلى دور الثمانية من دوري الأبطال بفضل تفوقه على مولودية الجزائر في المواجهات المباشرة بين الفريقين، خاصة أن لقاء الذهاب بين الفريقين كان قد انتهى بالتعادل السلبي في القاهرة.