بشير التابعي: الزمالك "معمول له عمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تعجب بشير التابعي نجم وقائد الزمالك السابق من الظروف التي تحيط بالفريق، مشيراً الى أن الزمالك "معمول له عمل".

ويستعد الزمالك لملاقاة مولودية الجزائر في الجولة الخامسة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال بشير التابعي في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" "الزمالك يحدث له ظروف طبيعية وغير طبيعية، هناك كوارث تحدث للزمالك".

وتابع "لو هناك شخصاً يُريد أن يلحق الضرر بالنادي، وجلس لكي يضع سيناريوهات لن تحدث بتلك الطريقة".

وأضاف "هناك عضو في اللجنة استقال، وحديث دائر حول مصير اللجنة، كل هذا يؤثر على مسيرة الفريق والمستحقات".

واختتم "الزمالك معمول له عمل".