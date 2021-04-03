"مروان مهاجماً".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام مولودية الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة مولودية الجزائر.
ويلعب الزمالك خارج ملعبه أمام مولودية الجزائر، بالجولة الخامسة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.
وجاء تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش".
الدفاع: أحمد فتوح – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – حازم إمام.
الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد.
الوسط الهجومي: أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" – أشرف بنشرقي.
الهجوم: مروان حمدي.