بث مباشر مباريات اليوم السبت | المواعيد والقنوات الناقلة والنتائج

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 3 أبريل 2021، المواعيد والقنوات الناقلة والنتائج، في بث مباشر عبر موقع الخليج 365.

تقام 6 مباريات في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، والبداية مع حامل اللقب “الأهلي المصري” عندما يحل ضيفًا على المريخ السوداني في الخرطوم، وستقام مباراة أخرى بنفس التوقيت بين سيمبا التنزاني وفيتا كلوب لحساب المجموعة ذاتها (الأولى).

وتختتم مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة صعبة على فريقي مولودية الجزائر والزمالك المصري، حيث يحتاج المولودية للتعادل فقط لضمان الترشح دون الانتظار حتى الجولة الأخيرة.

يمكنك تحديث هذه الصفحة على مدار اليوم للتعرف على جميع النتائج ومحرزي اهداف المباريات، كما ستضم كل مباراة رابط مشاهدة فيديو الاهداف.

مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

المريخ – الأهلي ، موعد المباراة: 13:00 بتوقيت جرينيتش ، القنوات الناقلة: بين سبورت القطرية 4.

سيمبا – فيتا كلوب ، موعد المباراة 13:00 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت 7 وكانال بلوس أفريقيا 1.

تونغيث – الترجي ، موعد المباراة 16:00 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت 7.

بيترو أتلتيكو – حوريا كوناكري ، موعد المباراة 16:00 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت اكسترا 1.

كايزر تشيفز – الوداد البيضاوي ، موعد المباراة 16:00 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت 4.

مولودية الجزائر – الزمالك ، موعد المباراة 19:00 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت 4.

مباريات اليوم في ملك اسبانيا ( نهائي 2020 – مؤجل )

أثلتيك بلباو – ريال سوسيداد ، موعد المباراة 19:30 جرينيتش، ملعب لا كارتوخا ، القنوات الناقلة: سبورت 1 المجر، آرينا سبورت 2 صربيا، ليكيب تي في الفرنسي.

مباريات اليوم في الدوري الانجليزي ( الجولة 30)

تشيلسي – وست بروميتش ، موعد المباراة 11:30 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت 1.

ليدز – شيفيلد يونايتد ، موعد المباراة 14:00 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت 2.

ليستر سيتي – مانشستر سيتي، موعد المباراة 16:30 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت 4.

آرسنال – ليفربول ، موعد المباراة 19:00 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت 4.

مباريات اليوم في الدوري الاسباني ( الجولة 29)

غرناطة – فياريال ، موعد المباراة: 12:00 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت 1.

ريال مدريد – إيبار ، موعد المباراة: 14:15 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت 1.

أوساسونا – خيتافي، موعد المباراة: 16:30 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت 1.

مباريات اليوم في الدوري المصري ( الجولة 17)

المصري البورسعيدي – طلائع الجيش ، موعد المباراة: 17:00 جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، القنوات الناقلة: أون تايم سبورتس 2.

الاسماعيلي – سيراميكا كليوباترا ، موعد المباراة 19:00 جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، القنوات الناقلة: اون تايم سبورت 1.

مباريات اليوم في الدوري الايطالي ( الجولة 29)

ميلان – سامبدوريا ، موعد المباراة 11:30 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت 3 وسبورت 3 البرتغال.

نابولي – كروتوني ، موعد المباراة 13:00 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت 3.

جنوى – فيورنتينا ، موعد المباراة 13:00 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت اكسترا 1 وآرينا سبورت 3 صربيا.

بينفينتو – بارما ، موعد المباراة 13:00 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت 3 الإنجليزية وتليكوم سبورت رومانيا.

ساسولو – روما ، موعد المباراة 13:00 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت 5.

لاتسيو – سبيزيا ، موعد المباراة 13:00 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت 3.

اتلانتا – أودينيزي، موعد المباراة 13:00 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت اكسترا 2.

كالياري – هيلاس فيرونا، موعد المباراة 13:00 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت الانجليزية 2.

تورينو – يوفنتوس، موعد المباراة 16:00 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت 3.

بولونيا – انتر ميلان، موعد المباراة 18:45 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت 3 وسكاي سبورت أونو ايطاليا وسيتانتا سبورتس 1.

مباريات اليوم في الدوري الالماني ( الجولة 27)

بورسيا دورتموند – آينتراخت فرانكفورت، موعد المباراة: 13:30 جرينيتش

ليفركوزن – شالكه ، موعد المباراة: 13:30 جرينيتش

فولفسبورج – كولن ، موعد المباراة: 13:30 جرينيتش

ماينز – آرمينيا بيليفيلد ، موعد المباراة: 13:30 جرينيتش

أوجسبورج – هوفنهايم ، موعد المباراة: 13:30 جرينيتش

لايبزيج – بايرن ميونخ ، موعد المباراة: 16:30 جرينيتش، القنوات الناقلة: سيتانتا سبورت 2 والقناة الرياضية الليبية (ليبيا سبورت) وبين سبورت فرنسا 2.

بوروسيا مونشنجلادباخ – فرايبورج، موعد المباراة: 18:30 جرينيتش.

مباريات اليوم في الدوري الفرنسي ( الجولة 31)

موناكو – ميتز ، موعد المباراة: 11:00 جرينيتش.

باريس سان جيرمان – ليل، موعد المباراة: 15:00 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت 2 وكانال بلوس فرنسا.

لانس – ليون ، موعد المباراة 19:00 جرينيتش، القنوات الناقلة: كانال بلوس فرنسا وبين سبورت 2.

مباريات اليوم في الدوري التركي ( الجولة 32)

قيصري سبور – غوزتبه

سيفاس سبور – طرابزون سبور

تشايكور ريزا سبور – فاتح قرا جمرك

هاتاي سبور – جالطة سراي ، موعد المباراة: 16:00 جرينيتش، القنوات الناقلة: بين سبورت فرنسا 6 ماكس، بين سبورت تركيا 1.

مباريات اليوم في المغرب ( الجولة 10)

المغرب التطواني – نهضة الزمامرة، موعد المباراة الساعة 14:00 جرينيتش، القنوات الناقلة: الرياضية المغربية.

الدفاع الحسني الجديدي – شباب المحمدية ، موعد المباراة الساعة 16:15 جرينيتش، القنوات الناقلة: الرياضية المغربية.

يوسفية برشيد – مولودية وجدة ، موعد المباراة الساعة 18:30 جرينيتش، القنوات الناقلة: الرياضية المغربية.

مباريات اليوم في قطر ( الجولة 20)

الغرافة – السد ، موعد المباراة 13:00 جرينيتش، القنوات الناقلة : بين سبورت المفتوحة وقناة الكأس الأولى.

الوكرة – الخور

أم صلال – الريان

العربي – الدحيل

الخريطيات – الأهلي

قطر – السيلية

اضغط هنا للتعرف على نتائج جميع مباريات اليوم السبت