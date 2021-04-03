شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والمولودية يتحركان نحو ملعب 5 يوليو في السابعة مساءً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مسؤولي ناديي الزمالك والمولودية الجزائري بالتحرك نحو ملعب 5 يوليو في السابعة مساءً.

ويستعد الزمالك والمولودية لخوض مواجهتهما معاً ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الإفريقي والتي ستجري على ملعب 5 يوليو عند التاسعة، مساء اليوم السبت.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول المجموعة وله نقطتان حصل عليهما من التعادل أمام المولودية وتونجيث الجزائري فيما يحتل المولودية المركز الثاني في الترتيب.

ويسعي الزمالك لتحقيق الفوز بنقاط المباراة الثلاث للتمسك بأمل المنافسة على الصعود لدور الثمانية لدوري رابطة الأبطال الأفريقي والانتظار إلى الجولة الأخيرة في دوري المجموعات.