شكرا لقرائتكم خبر عن سارة شومان تتأهل لدور الـ32 ببطولة العالم للشباب والناشئين للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت سارة شومان، لاعبة منتخب مصر للسلاح، إلى دور الـ32 ببطولة العالم للشباب والناشئين المقامة بالصالات المغطاة لاستاد القاهرة الدولي حتى 11 أبريل الجارى. وتغلبت سارة على الفرنسية فاوستين كلابير بنتيجة 15-13 فى منافسات دور الـ64 لسلاح السيف بنات لتتأهل لدور الـ32.

ومن المقرر أن تواجه سارة نظيرتها الأمريكية أليكسيك أنجليد فى دور الـ32.

وكانت سارة قد تأهلت لدور الـ64 الرئيسي بعد تحقيقها 3 انتصارات فى مجموعتها من أصل 6 مباريات خاضتها بالتصفيات ضمن منافسات سلاح السيف بنات.

ويشارك فى البطولة 79 دولة بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة، ويشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.

وتم إسناد تنظيم بطولة العالم للسلاح إلي شركتي تذكرتي وبريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي بعد النجاحات التي حققتها الشركتين من قبل في بطولة امم افريقيا للشباب من حفل قرعة وافتتاح وختام ونفس الامر للحدث الاهم وهو كأس العالم لكرة اليد.

وتضم قائمة الدول المشاركة فى بطولة العالم للسلاح كلا من: "الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وايسلندا وايرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكراجستان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وو جزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتوريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.