شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالسودان: حضور محدود للجماهير فى مباراة الأهلى والمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام عيسى، سفير مصر فى السودان، الاستعداد الكامل لملعب الجوهرة الزرقاء لاستضافة مباراة الأهلى أمام المريخ السودانى المحدد لها الثالثة عصر اليوم السبت بالعاصمة السودانية الخرطوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى يسعى خلالها المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية وحسم المباراة لصالحه لتأكيد صعوده إلى دور الثمانية الأفريقي.

وقال عيسى فى تصريح لبرنامج "بى أون تايم" الذى يذاع على شاشة أون تايم سبورتس، إن الحضور الجماهيرى محدود جدا لكلا الفريقين بالاتفاق مع المسئولين.

وأشار السفير المصرى بالسودان إلى أن درجة حرارة الجو مناسبة جدا للعب المباراة، وأن مواجهات الأهلى والمريخ دائما ذات قيمة كبيرة بالنسبة للجماهير .

من جهته حرص بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، على تحفيز لاعبيه ورفع روحهم المعنوية من أجل تحقيق أداء مشرف فى مباراة اليوم، وتقديم المستوى الذى ظهروا عليه فى مباراة فريقهم الأخيرة ضد فيتا كلوب الكونغولي، واستغلال الروح العالية لدى اللاعبين فى الانقضاض على المريخ والعودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط، فى رحلة تأمين الصعود إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة التحلى بالهدوء والتركيز الشديد وعدم ترك الحرية للاعبى الفريق المنافس فى التحرك واستلام الكرة وتشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي، كما طالبهم بضرورة التقارب بين الخطوط، والضغط المتقدم على لاعبى المريخ من وسط ملعبهم لمنعهم من التحضير من ناحية، ولمحاولة الضغط عليهم تحسبا لارتكاب أحدهم الأخطاء وتسجيل أهداف فى شباك الفريق السودانى من ناحية أخرى.

كما طالب موسيمانى لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التى تتاح لهم أمام مرمى الخصم، وضرورة تقديم أفضل مستوى فى النصف ساعة الأولى من عمر المباراة، خشية أن يتضرروا من ارتفاع درجة الحرارة فى ظل إقامة المباراة فى الثالثة عصرا، مع منح التعليمات للاعبيه بالتصويب المباشر على المرمى اذا ما أتيحت الفرصة إلى ذلك.