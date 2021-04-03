شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد المحاضرة الأخيرة والتحرك لملعب مباراة المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبي الفريق ظهر اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة فريق المريخ السوداني التى تنطلق فى الثالثة عصر اليوم.

ومن المقرر أن يراجع المدير الفني مع اللاعبين خطة مواجهة المريخ خلال المحاضرة، ومهام كل لاعب داخل الملعب؛ بهدف تقديم عرض قوي ومميز، وتحقيق الفوز فى المباراة المقرر إقامتها على ملعب الجوهرة الزرقاء، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كما تتحرك بعثة الاهلي من فندق الإقامة إلى ملعب الجوهرة الزرقاء في الواحدة ظهر اليوم السبت؛ لمواجهة المريخ وتصل البعثة إلى ملعب المباراة فى الواحدة والنصف، وقبل90 دقيقة من بداية المباراة، وفقا لما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الفني للمباراة.

ومن المقرر أن يرتدي الأهلي خلال مباراة المريخ اليوم زيه البديل، المكون من القميص الرمادى والشورت الأسود والجورب الأسود، على أن يرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأصفر بالكامل، بينما يرتدي فريق المريخ طاقما من اللون الأحمر بالكامل.

يذكر أن قائمة الأهلي المتواجدة في السودان تضم٢٤ لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف، ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج، وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة، وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق، ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على المريخ السوداني، في ملعبه بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة. ويمتلك الأهلي7 نقاط في رصيده، يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الأولى، بعد تحقيق الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.