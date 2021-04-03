شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة الأهلي من السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة مباشرة عقب نهاية مباراة المريخ السوداني التي تجمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي ملعب الجوهرة الزرقاء الذي يستضيف المباراة إلى مطار الخرطوم مباشرة، ومنه إلى مطار القاهرة، على متن الطائرة الخاصة التي نقلت الفريق إلى السودان.

ويخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام المريخ السوداني في الثالثة عصر اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.