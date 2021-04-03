شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا 2020-2021.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل نادي الزمالك ضيفًا، مساء اليوم السبت، على نظيره مولودية الجزائر الجزائري على ملعب 5 جويلية 1962 في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021.

ولا يملك الزمالك أي خيار سوى الفوز من أجل الاستمرار في المنافسة على بطاقة تأهل إلى ربع النهائي، إذ يحتل حاليًا المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، وبفارق 6 نقاط عن مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني المؤهل لربع النهائي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، فيما ستذاع على قناة «بي إن سبورتس 4»، بتعليق عصام الشوالي.

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وكان المدير الفني لنادي الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون قد قال في المؤتمر الصحفي للمباراة: «الفريق حصد نقطتين في 4 مباريات وهذا أمر غير جيد على الإطلاق، وسجلنا هدفا واحدا في 4 مباريات والإحصائيات ليست في صالح الفريق».

وأوضح المدير الفني أن الزمالك ليس لديه شيء يخسره، وهناك حماس لدى الفريق لتحقيق الفوز، ونريد أن نحقق الانتصارات باستمرار في الفترة المقبلة، ولكن الزمالك يمر بموقف صعب في مباراة الغد خاصة أن الفريق يتأخر عن بطل الجزائر بعدد النقاط، كما أن الكرة الجزائرية تطورت في الفترة الأخيرة.

وأضاف أن الفريق الجزائري لديه مدرب يمتلك خبرات، والمولودية يسير بصورة جيدة في البطولة الأفريقية، وأشار إلى أنه يتوقع مباراة صعبة ولكنه يأمل في تقديم عرض قوي وتحقيق نتيجة إيجابية.

وأوضح المدير الفني أن الجهاز الفني استغل فترة التوقف في العمل بجدية لتجهيز الفريق وتم التركيز على الجانب البدني، وقال كارتيرون: «بخلاف النتائج الجيدة نحن نحتاج للروح والقتال في الملعب».

وأضاف المدير الفني أن الفريق لم يتمكن من السفر مبكرا بسبب وجود اللاعبين الدوليين في منتخباتهم، وبالتالي اكتفى بخوض تدريب وحيد اليوم في الجزائر.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق سيخوض اللقاء غدا من أجل تحقيق الفوز للتمسك بأمل المنافسة على التأهل لدور الثمانية لأن أي نتيجة أخرى تعني خروج الفريق من البطولة.