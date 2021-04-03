شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة ساخنة على رموز الحقاقة اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

ينطلق اليوم على تحفة ميادين الهجن العربية بالمرموم السباق السنوي للهجن العربية الأصيلة 2021.

وتتنافس هجن أبناء القبائل، خلال الفترة المسائية، على مدار 15شوطاً، وخصصت الأشواط الأربعة الأولى لرموز الحقاقة المفتوح والإنتاج (الكأس والبندقية).

ويشهد ميدان سيف العرب في الفترة الصباحية إقامة 30 شوطاً نقدياً في سن الحقاقة، منها عشرة أشواط للإنتاج، بينما يقام على ميدان المرموم صباحاً 30 شوطاً للإنتاج في سن الحقاقة ستكون جائزة المركز الأول فيها جميعاً سيارات.

يذكر أن مهرجان المرموم التراثي 2021 سيشهد إقامة 379 شوطاً، منها 132 شوطاً منها لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و247 شوطاً لهجن أبناء القبائل.

ووضعت اللجنة المنظمة للمهرجان 44 رمزاً للفائزين بالأشواط الرئيسية، وتتنافس هجن أصحاب السمو الشيوخ على 16 رمزاً، بواقع أربعة رموز مناصفة بين الأشواط المفتوحة، وأشواط المحليات في كل الأعمار من اللقايا، وحتى الذلل والزمول، وبالمقابل سيكون التنافس بين هجن أبناء القبائل على 28 رمزاً.

أما بالنسبة للرموز التي ستظهر من خلال المهرجان فستكون عبارة عن سبع عشرة كأساً باسم المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وسبع عشرة بندقية بالإضافة إلى خنجرين، وثلاث شدادات، بينما ستكون هناك ثلاثة سيوف لهجن أبناء القبائل، وسيفا الإمارات لهجن أصحاب السمو الشيوخ. وستطرح من خلال المهرجان 296 سيارة كجوائز للفائزين في أشواط السيارات.

لقاء محبة

من جهته، قال علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن: نحن على مشارف ختام الموسم الذي يتوج بمهرجان المرموم التراثي، لا شك أنه لقاء محبة وتعاضد جاء في وقت عصيب ذرفت فيه الدموع، وافتقدنا فيه قامة وهامة وداعماً للرياضة، وقد ودعنا الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الإنسان صاحب القلب الكبير الذي قابل ربه راضياً مرضياً، ولا اعتراض على حكم الله.

وأضاف: سيكون مهرجان ختامي المرموم لقاء محبة ووئام، رغم فقدنا الجلل، لكنا سنسير قدماً على خطى الفقيد، الذي كان نبراساً هادياً، والكلمات لن تكفيه أو توفيه حقه.