شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم الأجنبي لايقلل من قيمة المواطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

قرر اتحاد الكرة تأجيل قرار الاستعانة بالحكم الأجنبي إلى الموسم المقبل بعد الاجتماع الذي عقد عن بعد، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

كان من المتوقع أن تتم الاستعانة بطاقم أوروبي لقيادة مباراة نهائي كأس الخليج العربي الأسبوع المقبل، لكن مجلس إدارة اتحاد الكرة ارتأى تأجيل تنفيذ القرار إلى المزيد من الدراسة.

الجدير بالذكر أن القضية أثارت الكثير من الجدل، كما تركت استياء كبيراً في أوساط «قضاة الملاعب» الذين أبدوا اعتراضهم على القرار نسبة لما سيكون له من تأثيرات سلبية في قطاع التحكيم وسمعة الحكم الإماراتي على المستويين القاري، والعالمي.

من جهة أخرى، اعتبر أحمد المهبوبي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ورئيس لجنة تطوير أندية الهواة السابق في حديث ل«الخليج الرياضي» أن فكرة الاستعانة بحكام أجانب لا تقلل من قيمة الحكم المواطن، ورأى أنها فرصة لإكساب الحكم الإماراتي المزيد من الخبرات.

وقال المهبوبي: الاستعانة بحكام أجانب تتماشى مع تطبيق وثقافة وفكر الاحتراف، نحن لدينا لاعبون أجانب فلماذا لا يكون هناك حكام أجانب؟ كل الفرق تتعاقد مع أجانب في وجود اللاعبين المواطنين فلماذا لم ننتقد هذه الخطوة، ولم نصفها بأنها تقلل من قيمة اللاعب المواطن؟ الأجانب إثراء لدورينا، ومصدر قوته، واللاعب المواطن استفاد منهم بكل تأكيد، وهناك مدربون أجانب في دورينا مع وجود مدربين مواطنين مميزين، وهذا وضع طبيعي فرضه الاحتراف والسعي للتجويد والحصول على افضل العناصر إن كانوا مواطنين، أو أجانب، ولا أرى مانعاً من وجود حكام أجانب، وفي الأخير المميز سيفرض نفسه، إن كان حكامنا مميزين سيفرضون أنفسهم وسيديرون المباريات كما هو الحال بالنسبة للاعبين.

أفضل من الأجانب

وضرب المهبوبي مثلاً، وقال: حالياً علي مبخوت هداف الدوري وهذا يعني أنه أفضل من كل المهاجمين الأجانب في الدوري، وفي السابق كان علي بوجسيم افضل من أي حكم أجنبي بخبرته وشخصيته وقراراته الصحيحة، وكان مقنعاً للجميع خاصة بعد ظهوره في المونديال، والآن محمد عبدالله مثلاً حكم مميز ويدير مباريات كبيرة وظهر في مناسبات مهمة وأحسن تمثيل الدولة والحكم الإماراتي.

ومضى قائلاً: لابد أن نتعامل مع ملف التحكيم من دون تعصب للحكم المواطن، ومن دون حساسية، البعض لديه حساسية من الحكم الأجنبي ويرفض فكرة الاستعانة به مع انه خبرة ويضيف لحكامنا ولدورينا، ولا توجد مشكلة في وجوده، وإن كان المأخذ انه سيحصل على فرصة الحكم المواطن فقد ضربت مثلاً بعلي مبخوت، فهل هناك لاعب أجنبي يمكنه إبقاءه على دكة البدلاء وأخذ مكانه؟ الإجابة لا، والدليل أن نادي الجزيرة نفسه لا يتعاقد مع لاعب في هذا المركز لأنه ليس بحاجة إلى رأس حربة في وجود مبخوت.

الأفضل

وذكر المهبوبي أن حكامنا ليسوا سيئين، ولا يمكن لأحد التقليل منهم، وهم من أفضل الحكام في المنطقة والأخطاء التي تحدث منهم، ومن أي حكم آخر تعتبر جزءاً من اللعبة ويفترض أن نتعامل معها على هذا الأساس، وقال إن الحكام الأجانب انفسهم قد يرتكبون أخطاء لأنهم بشر ولكنهم سيفيدون دورينا وحكامنا بخبراتهم.