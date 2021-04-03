شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب مصريون يؤازرون الأهلى من الملعب أمام المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت بعثة النادى الأهلى فى السودان، من نادى المريخ بعض التذاكر حيث يرغب عدد من الطلاب المصريين بالسودان فى حضور مباراة اليوم بدورى أبطال أفريقيا لمؤازرة الشياطين الحمر، وهو ما وافق عليه نادى المريخ السودانى.

وحدد نادي المريخ السوداني، 10 آلاف جنيه سوداني قيمة تذكرة مواجهة ضيفه الأهلي، والتي تقام في الثالثة من عصر اليوم السبت، على ملعب "الجوهرة الزرقاء" في مدينة أم درمان، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، وفقا لما ذكرته صحيفة "السياسى" السودانية.

ومن المقرر أن يرتدي الأهلي القميص الرمادي والشورت الأسود في اللقاء، نظرا لإرتداء المريخ زيه الأحمر التقليدي.

وستقام المباراة بين المريخ ضد الأهلي على ملعب نادي الهلال في حضور ألف مشجع من جماهير الفريق السوداني.

وكان المتحدث الرسمي بإسم نادي المريخ السوداني، قد أعلن عن حضور 1000 مشجع لمباراة الأهلي والمريخ المقرر لها غدا السبت في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.