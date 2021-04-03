شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 29 مباراة جمعت المصرى البورسعيدى والطلائع قبل مواجهة برج العرب الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق المصرى البورسعيدى نظيره طلائع الجيش في السابعة مساء اليوم السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البورسعيدى بعد التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل الطلائع مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل

ترتيب المصرى البورسعيدى والطلائع فى جدول الدوري

فيما يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 3 وتعادل في 5 لقاءات وخسر ثمانية مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.



تاريخ مواجهات المصرى البورسعيدى والطلائع لقاء اليوم يحمل رقم (30) في تاريخ مواجهات الفريقين الذى بدأ قبل 15 عاما بعد صعود طلائع الجيش لأول مرة موسم 2004/2005، عندما التقيا في الأسبوع الثاني بجهاز الرياضة العسكري، وانتهت بالتعادل السلبى في 24 سبتمبر 2004 وأدارها الحكم رضا البلتاجي ، مباراة الدور الأول، انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، تقدم محمود وادى، وتعادل محمد رزق.

15 تعادلا هي النتيجة الأكثر بين الفريقين منها 7 تعادل سلبى، بينما فاز المصرى 7 مرات وفاز الطلائع 7 مرات ، بينما يتفوق المصري في التهديف بتسجيل 31 هدفا مقابل 26 هدفا لطلائع الجيش يتساوى عرفة السيد وصلاح أمين في صدارة هدافي الجيش والمباراة برصيد 4 أهداف. بينما يتقاسم لقب هداف المصري العميد حسام حسن ومحمود شاكر عبدالفتاح وبكاري كولوبيالي، والبوركيني أريستيد بانسيه برصيد هدفين. تاريخ مواجهات المصرى البورسعيدى والطلائع انتهت مباراة الدور الاول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بفوز المصرى البورسعيدى بهدف دون رد سجله أحمد ياسر فى اللقاء الذى أقيم بالجولة العاشرة على ستاد السويس فى 25 ديسمبر 2019 . فيما انتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بالتعادل السلبى بين الفريقين فى اللقاء الذى أقيم فى 17 سبتمبر 2020 على ستاد برج العرب بالاسكندرية بالجولة 27 للمسابقة.

طالب على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه بحصد النقاط الثلاث من أنياب الطلائع لاستعادة وضع الفريق بالمربع الذهبى للمسابقة، لاسيما بعد فترة الاعداد التي خاضها الفريق خلال توقف الدوري.

ماهر يبحث عن العودة للمربع الذهبى وبسيونى يفتش عن بداية جديدة

في المقابل طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبى فريقه بالتركيز عل مواجهة المصرى البورسعيدى بغية حصد نقاطها الثلاث وتدشين بداية جديدة مع عودة مسابقة الدوري بعد نهاية الأجندة الدولية لتحسين وضع الفريق فى جدول المسابقة، مشدداً على أن المركز الرابع عشر بجدول الدوري الذى يتواجد به الطلائع لايليق بالنادى ولا اللاعبين المتواجدين بالفريق محذراً من خطورة الاستهانة بإهدار النقاط فى مباريات سهلة.