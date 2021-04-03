شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: نراهن على شخصية لاعبى الأهلى فى مواجهة المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، صعوبة مباراة اليوم أمام المريخ السوداني، خاصة أنها تقام عصرا، وفي درجة حرارة مرتفعة، لكن شخصية لاعبي الفريق قادرة على تخطي هذه الظروف، والعودة إلى القاهرة بنقاط المباراة الثلاثة.

وقال عبد الحفيظ فى تصريحات للموقع الرسمى للنادى الأهلى، إن المارد الأحمر يقدر ويحترم فريق المريخ السوداني، خاصة أنه يمتلك عناصر مميزة، ويخوض اللقاء على ملعبة، وهو ما يزيد من قوة وصعوبة المباراة، لكن شخصية لاعبي الأهلي قادرة على تخطي الصعاب، وهو ما يتطلب منهم بذل المزيد من الجهد داخل الملعب لتحقيق الهدف المنشود، وهو الفوز والعودة بنقاط المباراة.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي، أن خوض اللقاء عصرا، وفي درجة حرارة مرتفعة، يصعب من مهمة الفريق، لكنه قادر على التعامل معها، والتغلب عليها، وتخطيها مثلما حدث في لقاء فيتا كلوب الكونغولي بالجولة الماضية.

ويلتقي الأهلي مع المريخ السوداني في الثالثة عصر اليوم السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز، ورفع رصيده إلى النقطة العاشرة، لحسم التأهل إلى الدور التالي، وقطع خطوة جديدة في مشوار الحفاظ على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.