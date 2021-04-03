شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة العالم للشباب و الناشئين للسلاح بمصر ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم السبت، منافسات بطولة العالم للسلاح للشباب والناشئين التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 وحتى 1 أبريل الجارى باستاد القاهرة بمشاركة 80 دولة بما فيهم مصر "البلد المنظم".

وتقام البطولة وسط إجراءات احترازية مشددة على غرار بطولة العالم لكرة اليد التى حققت نجاح قوى على مدار شهر يناير الماضى.

وتقام البطولة بدون حضور جماهيرى وفقا لما أعلنته اللجنة المنظمة للبطولة خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن تفاصيل استضافة البطولة وذلك بحضور عدد من المسئولين عنها فى ظل الإجراءات الاحترازية المحددة للحماية على المشاركين من فيروس كورونا.



إنطلاق منافسات السلاح



جانب من المنافسات



جانب أخر من المنافسة



بطولة العالم للسلاح

وتم اسناد تنظيم بطولة العالم للسلاح إلي شركتي تذكرتي وبريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي بعد النجاحات التي حققتها الشركتين من قبل في بطولة امم افريقيا للشباب من حفل قرعة وافتتاح وختام ونفس الامر للحدث الاهم وهو كأس العالم لكرة اليد.

وتضم قائمة الدول المشاركة فى بطولة العالم للسلاح كلا من: "الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وايسلندا وايرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكراجستان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وو جزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتوريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.

وقال الحسينى فى تصريح سابق لليوم السابع، إنه تم إبلاغ فنادق الفقاعة الطبية ببدء العزل لكل المشاركين فى البطولة قبل إنطلاقها بـ 72 صساعة لحماية المتواجدين من فيروس كورونا على غرار بطولة العالم لكرة اليد.