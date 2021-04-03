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قصة صور.. 4 نجوم دخلوا قلب الأهلاوية من "الحتة الشمال"

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القاهرة - سامية سيد - المهارة والانتماء والقدم اليسرى السحرية، صفات مشتركة جمعت بينهم ليخطفوا دون سابق إنذار قلوب الجماهير الأهلاوية، ويدونون أسماءهم بحروف من نور فى تاريخ المارد الأحمر، بعد أن شهد المستطيل الأخضر على مدى حبهم وتفانيهم في خدمة الكيان الأهلاوي.

معلول وسيد معوض وعبد الوهاب وجيلبرتو، أربعة نجوم وضعوا بصمتهم في الجبهة اليسرى للنادي الأهلي وأتعبوا خلفاءهم في الوصول إلى مكانتهم بين عشاق الأحمر، بعدما عزفوا على البساط الأخضر أطيب الألحان "من الجبهة الشمال". 

في المرتبة الأولى بلا منازع استقر علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي الحالي، في قلوب عشاق الفريق الأحمر، في ظل تألقه مع الفريق ومهارته وتميز عرضياته، حتى أنه استحق لقب "أسرع دليفري في مصر" بعد عرضياته السحرية التي كانت مصدر حل لكثير من الألغاز الدفاعية أمام الخصوم، فخلال 148 مباراة منذ انضمامه إلى الأهلي قادماً من الصفاقسي التونسي، استطاع نسر قرطاج أن يحلق في سماء الجزيرة بـ 24 هدفاً و43 أسيست، متغلباً حتى على صانعي الألعاب في الفريق.

ولا يمكن أن يسقط من ذاكرة الجماهير الحمراء، لاعباً كان شاهد عيان على العصر الذهبي في النادي الأهلي، التي فرض الأحمر هيمنته محلياً وأفريقيا على باقي الأندية تحت القيادة الفنية لمانويل جوزية، سيد معوض ظهير أيسر الفريق الأحمر في تلك الفترة، كان أحد أبرز العناصر الرئيسية المتميزة في الفريق الذهبي، وتميز بعرضياته المتقنة من الجبهة اليسرى، لينتزع لقب ظهير أيسر بدرجة "نفاثة". 

من أنجولا وأدغال القارة السمراء جاء إلى النادي الأهلي ليدون اسمه بحروف من نور في الفريق الأحمر، شارك جيلبرتو مع الأهلى فى حوالى 280 مباراة، وسجل 6 أهداف، وتوج معه بـ21 بطولة "6 بطولات دورى ممتاز و3 دورى أبطال أفريقيا و4 سوبر أفريقى و5 سوبر مصرى و3 كأس مصر". 

حفر محمد عبد الوهاب لاعب الأهلي السابق اسمه في قلوب الأهلاوية بالحب والدموع، فاللاعب الشاب والذي شهد التتش على بداية تألقه ولمعان نجمه، كان الملعب التاريخي للأحمر شاهدًا أيضًا على لحظاته الأخيرة التي ودع معها عالمنا في سن لم يتجاوز 23 عامًا خلال تدريباته، ومازالت الجماهير الأهلاوية تتذكر لمساته وصولاته وجولاته مع الفريق الأحمر.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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