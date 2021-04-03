شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الزمالك في ضيافة المولودية بالجزائر لحسم مصيره بدوري الأبطال الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل في التاسعة مساء اليوم السبت، فريق الزمالك، ضيفا ثقيلا على نظيره مولودية الجزائر، على ملعب "الخامس من يوليو" في العاصمة الجزائرية، في المباراة المرتقبة ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، فيما يحتل الترجي التونسي الصدارة بالمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 8 نقاط وأخيرا تونجيث السنغالي برصيد نقطة واحدة.

ويسعى الزمالك في مباراة مولودية الجزائر للحفاظ على آماله في التأهل للدور المقبل ويحتاج الأبيض لضرورة تحقيق الفوز اليوم أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على تهيئة لاعبيه من الناحية النفسية قبل مباراة مولودية الجزائر، لضرورة تحقيق الفوز لذا تعمد عقد عدة جلسات خاصة مع اللاعبين وكذلك جلسات منفردة للتأكيد على أهمية اللقاء ونفس الأمر قام به اللاعبين الكبار أصحاب الخبرات مع الأصغر سنا.

وأستقر كارتيرون، خلال الساعات الماضية على التشكيل النهائي للزمالك أمام مولودية الجزائر، وكذلك الخطة التي ينوي تطبيقها، حيث قرر المدرب الفرنسي مفاجأة أصحاب الأرض بخطة هجومية لتسجيل هدف مبكر يسهل من المهمة خلال اللقاء، وتعد عودة محمد أبو جبل لحراسة المرمي أبرز ملامح التشكيل المتوقع للأبيض في المباراة، بعد غيابه عن تشكيل المباريات الأخيرة، كما أقترب محمد عبد الشافي من قيادة الجبهة اليسري وكذلك عودة حازم إمام لقيادة الجبهة اليمني بدلا من أحمد عيد.

ويعد التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة الليلة مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمي ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام في خط الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي، ويوسف أوباما في وسط الملعب وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وحميد أحداد في الهجوم.

على الجانب الآخر، يدخل فريق مولودية الجزائر لقاء الزمالك منتشياً بعد الفوز الذي حققه مؤخراً بالدوري الجزائري في 30 مارس الماضي على حساب نظيره أولمبي الشلف بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر المسابقة، ويحتل فريق مولودية الجزائر المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الجزائري الدرجه الأولى برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة في الدوري هذا الموسم، وتوقف رصيد الشلف عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتعد هذه المواجهة الثانية في تاريخ مولودية الجزائر مع نادي الزمالك، على صعيد البطولات الأفريقية بعد اللقاء الذي جمع الفريقين في انطلاق دور المجموعات باستاد القاهرة وانتهى بالتعادل السلبي.

وسبق أن التقى الزمالك مع الشقيق الجزائري في بطولة دوري أبطال العرب عام 2005 وتأهل الأبيض من دور المجموعات بعد الفوز في مواجهته مع المولودية بنتيجة 5-0 بمجموع المباراتين.

ويرتفع المتوسط العمرى لفريق مولودية الجزائر عن الزمالك بنسبة 6%، حيث يصل المتوسط العمرى لبطل الجزائر إلى 27.1%، ويعتلى عبد النور بالخير قائمة أكبر اللاعبين سنا بمولودية الجزائر بـ 32 عامًا، فيما يأتى أيمن رحمانى كأصغر اللاعبين بـ 19 عامًا.