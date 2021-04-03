شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نقاط تضمن تأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود من جديد عجلة المنافسات الأفريقية في دوري الأبطال إلى الدوران بعد فترة من لتوقف الدولي، لاستكمال التصفيات الأفريقية للمنتخبات المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون 2022، ويمثل فريقا الأهلي والزمالك الكرة المصرية في النسخة القائمة من دوري أبطال أفريقيا، وتبدو حظوظ الأهلي مرتفعة للغاية في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، خاصة أن الفريق الأحمر يحتاج إلى 3 نقاط فقط من مباراتين لضمان التأهل.

ويخوض الأهلى مباراة مهمة أمام المريخ السودانى، مساء السبت، فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويسعى الأهلى لمواصلة انتصاراته فى المجموعة، بعدما نجح فى تحقيق فوز مهم فى الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثة أهداف نظيفة.

موقف الأهلي:

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال فريقيا برصيد 7 نقاط حصدها المارد الأحمر، بعد الفوز على المريخ السوداني ثم الخسارة من سيمبا في تنزانيا، والتعادل مع فيتا كلوب بالقاهرة قبل أن يفوز عليه خارج الديار، وجاء ترتيب مجموعة الأهلي كالتالي:

سيمبا التنزاني: 10 نقاط

الأهلي: 7 نقاط

فيتا كلوب: 4 نقاط

المريخ السوداني: نقطة

ويحتاج النادي الأهلي إلى 3 نقاط فقط لضمان التأهل من مجموعته، حيث في حالة فوز فيتا كلوب بكلتا مباراتيه المتبقيتين لن يتخطى 10 نقاط وفي حالة تساويه مع الأهلي في النقاط ستحسم المواجهات المباشرة بطاقة التأهل لصالح الأهلي.