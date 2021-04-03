"جولة حاسمة".. تعرف على موعد مباراتي الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ينتظر عشاق الكرة المصرية يومًا مهمًا في مسيرة الأهلي والزمالك بمسابقة دوري أبطال أفريقيا من خلال خوض الجولة الخامسة من عمر البطولة القارية.

البداية من الأهلي حيث سيلعب بطل أفريقيا، اليوم، ضد المريخ السوداني بملعب "الجوهرة الزرقاء" ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة "بي إن سبورتس 4" في تمام الثالثة بتوقيت القاهرة، وسيكون بالاستديو أحمد فؤاد ومعه نجم الأهلي السابق وائل جمعة ولاعب الهلال السابق محمد فاتح الحجازي على أن يكون بالتعليق حفيظ دراجي.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن سيمبا التنزاني متصدر الترتيب، في المقابل يحتل المريخ المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

وفي مباراة مولودية الجزائر والزمالك يأتي هذا اللقاء ضمن حسابات المجموعة الرابعة، حيث ستقام المباراة على ملعب "5 جويولية" في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

وستنقل المباراة عبر شاشة "بي إن سبورتس 4" حيث سيقدم الأستوديو أحمد فؤاد على أن يتواجد معه الثنائي هيثم فاروق نجم الزمالك السابق ورفيق صايفي نجم المنتخب الجزائري السابق، وسيعلق على المباراة المعلق التونسي عصام الشوالي.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد نقطتين دون تحقيق أي انتصار بعد مرور أربع جولات، ويحتل المولودية المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

ويحتاج الزمالك للفوز على بطل الجزائر ثم توينجيت في الجولة الأخيرة مع خسارة المولودية في مباراة الترجي، وهنا يتأهل الفارس الأبيض لدور الثمانية متفوقًا بالمواجهات المباشرة.