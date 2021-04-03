شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات كارتيرون بالأندية الجزائرية .. حقق تتويجا على حسابهم‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختبار جديد يخوضه الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، حين يحل الفارس الأبيض ضيفاً على مولودية الجزائر، اليوم السبت، بمنافسات الجولة الخاسمة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الزمالك للفوز في مباراتيه امام كل من المولودية بالجزائر وتونجيث بالقاهرة في أخر جولتين، مع تعثر بطل الجزائر بالخسارة أمام الترجي بتونس في الجولة الختامية من أجل بلوغ ربع النهائي الأفريقي.

ويحمل لقاء الليلة الرقم 7 من حيث المواجهات التي جمعت الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للزمالك بالأندية الجزائرية خلال رحلته التدريبية داخل القارة السمراء، حيث سبق وأن واجههم في ست مباريات شهيرة نستعرضها في السطور التالية.

البداية كانت في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2014 ولقاء مازيمبي الكونغولي تحت قيادة كارتيرون أمام وفاق سطيف الجزائري، وفاز كل فريق بملعبه إلا أن قاعدة احتساب الهدف خارج الديار بهدفين عند التساوي في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب منحت بطل الجزائر التفوق على أبناء المدير الفني الفرنسي.

ويتجدد اللقاء مجدداً بين كارتيرون وأندية الجزائر وذلك في النسخة التالية من دوري الأبطال في عام 2015، على لقب المسابقة بعدما اصطدم مازيمبي بإتحاد العاصمة ونجح بطل الكونغو بقيادة فرنسية من عناق اللقب وتدوين الانتصار ذهاباً إياباً.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون على موعد اّخر أمام الأندية الجزائرية خلال ولايته للنادي الأهلي في عام 2018، حيث مباراة وفاق سطيف في نصف نهائي دوري الأبطال، ونجح المدير الفني الحالي للزمالك في الثأر من بطل الجزائر وقيادة فريقه الأسبق لبلوغ المباراة النهائية على حسابه، حيث فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين نظيفين وخسر في الجزائر بنتيجة 2/1 وتأهل إلى النهائي.