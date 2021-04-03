شكرا لقرائتكم خبر عن نصف دستة أهداف تُبشر الزمالك في مباراة مولودية الجزائر (فيديو)‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفاً على نظيره مولودية الجزائر، في التاسعة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، بمنافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم مجموعة الزمالك كل من الترجي التونسي وتونجيث السنغالي ومولودية الجزائر، حيث يحتل مُمثل مصر المركز الثالث برصيد نقطتين ويحتاج للتأهل إلى ربع النهائي الفوز في مباراة اليوم إضافة إلى فوز اّخر في لقاء الجولة الأخيرة على حساب تونجيث مع ضرورة سقوط مولودية الجزائر في فخ الخسارة أمام الترجي التونسي.

الزمالك استطاع زيارة شباك الأندية الجزائرية في عقر دارها بنصف دستة أهداف على مدار مشواره الأفريقي والعربي في البطولات المختلفة.

وتمكن الغزال الراحل إبراهيم يوسف من تسجيل هدفاً وزنه ذهب في ‏شباك تيزي أوزو الجزائري «شبيبة القبائل حالياً». بملعب الأخير في ذهاب نصف نهائي بطولة ‏أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1984 سهل كثيراً من مهمة أبناء ميت ‏عقبة في حسم التأهل في لقاء العودة بالقاهرة.‏

وغرّد العندليب عبدالحليم على بأجمل المعزوفات الكروية من الأراضي ‏الجزائرية مسجلاً هدف انتصار الزمالك في شباك أهلي البرج الجزائري ‏وهو الهدف الذي كان له مفعول السحر في بلوغ أصحاب الرداء الأبيض ‏نصف نهائي دوري أبطال العرب في نسخته 2006-2007.‏

عودة لأهداف الزمالك في الجزائر بالمنافسات القارية، ولقاء مولودية ‏وهران في إياب ربع نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام ‏‏1993، وهدف التعادل لوليد معاذ الذي أمن على بلوغ الفارس الأبيض ‏نصف نهائي تلك النسخة التي تُوج بها في نهاية الأمر.‏

اتحاد البليدة الجزائري كان ضحية جديدة على ملعبه في ‏مواجهة ‏الزمالك، بثنائية تاريخية دونها كل من عبدالحليم على وأحمد ‏صالح، ليعبر النادي الملكي إلى مرحلة المجموعات لدوري أبطال العرب ‏نسخة 2003- 2004.‏

ونجح أحمد حمودي في تسجيل أخر أهداف الزمالك في الأراضي ‏الجزائرية بهدف التعادل القاتل في مرمى مولودية بجاية، والذي قطع ‏الفارس الأبيض على اثره بطاقة الترشح لمرحلة المجموعات من دوري ‏أبطال أفريقيا نسخة 2017.‏