شكرا لقرائتكم خبر عن ‏ قبل مباراة المولودية .. أجانب الزمالك مفتاح الانتصارات البيضاء على ‏أندية الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك واحدة من أهم مبارياته في الموسم الجاري على المستوى الأفريقي، والتي يحل خلالها ضيفاً على نظيره مولودية الجزائر، مساء اليوم السبت، بمنافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2020-2021.

وشهدت مواجهات الزمالك والأندية الجزائرية تألقاً كبيراً للاعبين الأجانب بصفوف الفارس الأبيض، حيث كانت لهم كلمة الحسم في عدة مشاهد شهيرة.

البداية كانت مع الغاني إيمانويل كوارشي، والذي سجل هدف تأهل الزمالك إلى أول نهائي قاري في تاريخ النادي، بزيارة شباك تيزي أوزو الجزائري «شبيبة القبائل حاليا» بالهدف الثاني في ملعب القاهرة بإياب نصف نهائي أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1984، بعد أن كان الفريق خاسراً في الذهاب بنتيجة 3/1.

ونجح النيجيري إيمانويل أمونيكي في تسجيل هدف تعزيز الزمالك في شباك مولودية وهران الجزائري بتميرية من خال الغندور، وذلك بملعب المقاولون العرب بذهاب ربع نهائي أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1993.

الزامبي إيمانويل مايوكا، سجل واحداً من أشهر أهدافه بقميص نادي الزمالك خلال مشواره داخل ميت عقبة بشباك اتحاد العاصمة الجزائري في لقاء برج العرب مع صافرة نهاية المواجهة التي جمعت الطرفين بمنافسات مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا نسخة 2017، محرزاً هدف حفظ ماء الوجه لأبناء قلعة زامورا، وانتزاع تعادل درامي.

وعلى الرغم من قصر الفترة التي عاشها المغربي خالد بوطيب داخل صفوف الزمالك إلا أن هدفه الأفريقي الوحيد مع الفريق جاء في مواجهة أحد الأندية الجزائرية وذلك في شباك نصر حسين داي بملعب برج العرب بالاسكندرية بمنافسات مرحلة المجموعات للكونفدرالية الأفريقية في النسخة قبل الماضية.

تُرى هل ينجح أحد نجوم الزمالك الأجانب في إعادة سيناريو الرباعي سالف الذكر خلال مباراة مولودية الجزائر اليوم السبت؟