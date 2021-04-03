شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا للإسماعيلى قبل مواجهة سيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الطبى للإسماعيلى سلبية المسحة الطبية التي خضع لها جميع أعضاء الفريق وذلك ضمن برنامج الاعداد لملاقاة فريق سيراميكا، فى التاسعة من مساء اليوم السبت بالجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري العام.

وتأتى المسحة كإجراء روتينى متبع من كافة الأندية فى مصر والعالم أجمع، من أجل الإطمئنان على سلامة الجميع فى ظل تفشى فيروس كورونا.

ويتطلع الإسماعيلى فى ثوبه الجديد تحت قيادة إيهاب جلال لاستعادة مسيرة الانتصارات وتحسين ترتيب الفريق بجدول مسابقة الدورى المحلى.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة مباراة السماعيلي مع سيراميكا للحكم محمد عادل، علي أن يعاونه محمد العزازي مساعد أول وماجد المليجي مساعد ثان، بالإضافة إلى أحمد جابر حكمًا رابعًا.

ويتولى مهمة حكم الڤيديو "الفار" محمود دسوقي ويعاونه مبروك نبيل.

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في لقاء وحيد وتعادل في 8 مباريات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 21 هدف

فيما يحتل سيراميكا المركز الحادى عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدف.

وتمثل مباراة الليلة الظهور الأول لإيهاب جلال مديراً فنياً للإسماعيلى عقب توليه المسئولية خلفاً للبوسنى دراجان يوفيتش الذى اعتذر عن الاستمرار في منصبه، حيث قام جلال بعزل الدراويش في معسكر مغلق، بالإضافة إلى احتواء أزمات بعض اللاعبين لتدشين انتفاضة جديدة للفريق الأصفر للهروب من مراكز القاع .

ولم يستطع الإسماعيلى تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021، بعدما لعب الدراويش 10 مباريات، خسر 5 لقاءات وتعادل فى مثلها، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى، بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.