شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا للإسماعيلى قبل مواجهة سيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الطبى للإسماعيلى سلبية المسحة الطبية التي خضع لها جميع أعضاء الفريق وذلك ضمن برنامج الاعداد لملاقاة فريق سيراميكا، فى التاسعة من مساء اليوم السبت بالجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري العام.
وتأتى المسحة كإجراء روتينى متبع من كافة الأندية فى مصر والعالم أجمع، من أجل الإطمئنان على سلامة الجميع فى ظل تفشى فيروس كورونا.
ويتطلع الإسماعيلى فى ثوبه الجديد تحت قيادة إيهاب جلال لاستعادة مسيرة الانتصارات وتحسين ترتيب الفريق بجدول مسابقة الدورى المحلى.
وأسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة مباراة السماعيلي مع سيراميكا للحكم محمد عادل، علي أن يعاونه محمد العزازي مساعد أول وماجد المليجي مساعد ثان، بالإضافة إلى أحمد جابر حكمًا رابعًا.
ويتولى مهمة حكم الڤيديو "الفار" محمود دسوقي ويعاونه مبروك نبيل.
فيما يحتل سيراميكا المركز الحادى عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدف.
وتمثل مباراة الليلة الظهور الأول لإيهاب جلال مديراً فنياً للإسماعيلى عقب توليه المسئولية خلفاً للبوسنى دراجان يوفيتش الذى اعتذر عن الاستمرار في منصبه، حيث قام جلال بعزل الدراويش في معسكر مغلق، بالإضافة إلى احتواء أزمات بعض اللاعبين لتدشين انتفاضة جديدة للفريق الأصفر للهروب من مراكز القاع .