شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يغلق صفحة وادى دجلة ويستعد لمواجهة سيراميكا بالجولة 18 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى، صفحة مباراة وادى دجلة التى أقيمت أمس الجمعة، على استاد الأهلى والسلام بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل السلبي، فمن المقرر أن يبدأ الفريق الاستعداد لمواجهة سيراميكا المقرر لها الخامسة عصر الأربعاء المقبل، على استاد السويس الجديد بالجولة الثامنة عشرة للمسابقة، حيث تخوض العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مواجهة وادى دجلة تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً.

وخاض كشرى فترة إعداد مع الإنتاج الحربى خلال فترة توقف مباريات فريقه بالدورى والتى تصل لمدة 26 يوما، بعدما خاض مباراته الأولى مع الفريق أمام الاتحاد السكندرى، والتى خسرها بهدفين دون رد بالجولة الـ15 للمسابقة، والتى أقيمت على استاد الإسكندرية.

وودع الإنتاج الحربى بطولة كأس مصر من دور الـ32 بالخسارة من كوكا كولا بهدف دون رد فى الوقت القاتل من ركلة جزاء.

ويرى أحمد كشري المدير الفني للانتاج الحربي، أن مهمته في الوقت الحالي مع فريق الإنتاج الحربي هي الأصعب في مسيرته التدريبية، وقال كشري في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر: نلعب خلال الفترة الحالية على تجميع النقاط لأن المركز الحالي لا يليق بالانتاج الحربي، والدوري صعب جداً، وأخر 8 فرق في الجدول فرق كبيرة جداً، والأمر لن يتم حسمه إلى في نهاية المسابقة، وهناك فرق لا أتخيل هبوطها، مثل الاسماعيلي والمقاولون، كلاهما أندية لها تاريخ كبير وأتمنى أن يتحسن مستوى الانتاج أيضاً.

واختتم: لدينا لاعبين مميزين ولكن نحتاج إلى التدعيم في عدة مراكز، ومهمتي مع الإنتاج أصعب من مهمتي من قبل مع أسوان، لأن في أسوان كان الفريق جمع بعض نقاط في الدور الأول، ولكن في الانتاج نبدأ من تحت الصفر والمهمة صعبة، ودائماً حظي التجارب الصعبة.