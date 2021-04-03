شكرا لقرائتكم خبر عن ‏3 احتمالات لتأهل الأهلي اليوم لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا من السودان ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراته اليوم أمام المريخ السوداني، بملعب الأخير، في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، بمنافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

مجموعة الأهلي تضم معه أندية المريخ السوداني وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي.

ويحتل سيمبا التنزاني قمة المجموعة بـ 10 نقاط والأهلي ثانياً بـ 7، وفيتا كلوب في المركز الثالث بـ 4 نقاط وأخيراً المريخ السوداني بنقطة وحيدة.

ويلعب سيمبا التنزاني في ملعبه مباراته أمام فيتا كلوب في الجولة ذاتها بالتزامن مع مباراة الأهلي والمريخ.

سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا من السودان خلال مباراة المريخ

الأهلي بإمكانه التأهل اليوم إلى دور الثمانية لرابطة دوري أبطال أفريقيا وقبل أن يستضيف سيمبا التنزاني في الجولة الأخيرة وذلك في 3 حالات.

أولاً: الفوز على المريخ بأي نتيجة يؤهل الأهلي مباشرةً إلى ربع النهائي دون انتظار مباراته أمام سيمبا التنزاني

ثانياً: التعادل مع المريخ السوداني، مع عدم فوز فيتا كلوب على سيمبا في مباراة اليوم بتنزانيا سواء بتحقيق تعادل أو بالخسارة.

ثالثاً: الخسارة على يد المريخ السوداني تؤهل الأهلي أيضاً ولكن بشرط أن يفوز سيمبا التنزاني في ملعبه على حساب فيتا كلوب.