شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلي قبل مباراة اليوم أمام المريخ السوداني في دوري ‏أبطال أفريقيا ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفاً على نظيره المريخ السوداني، في الثالثة من عصر اليوم السبت، بمنافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم مجموعة الأهلي كل من المريخ السوداني وفيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا قبل مباراة المريخ السوداني

المركز الأول.. سيمبا التنزاني.. 10 نقاط

المركز الثاني.. الأهلي المصري .. 7 نقاط

المركز الثالث.. فيتا كلوب الكونغولي.. 4 نقاط

المركز الرابع .. المريخ السوداني.. نقطة واحدة

ويلعب اليوم سيمبا التنزاني في ملعبه أمام فيتا في لقاء الجولة ذاتها من المجموعة، بالتزامن مع مباراة الأهلي والمريخ.

وفي الجولة الأخيرة يلعب الأهلي بالقاهرة أمام سيمبا التنزاني ويحل المريخ ضيفاً على فيتا كلوب بالكونغو الديموقراطية.