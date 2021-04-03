شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك قبل مباراة اليوم أمام مولودية الجزائر في ‏دوري أبطال أفريقيا ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفاً على نظيره مولودية الجزائر، في التاسعة من مساء اليوم السبت، بمنافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم مجموعة الزمالك كل من الترجي التونسي وتونجيث السنغالي ومولودية الجزائر.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا قبل مباراة مولودية الجزائر

المركز الأول..الترجي التونسي.. 10 نقاط

المركز الثاني.. مولودية الجزائر.. 8 نقاط

المركز الثالث.. الزمالك المصري.. نقطتين

المركز الرابع .. تونجيث السنغالي.. نقطة واحدة

ويلعب اليوم تونجيث السنغالي في ملعبه أمام الترجي التونسي في لقاء الجولة ذاتها من المجموعة.

وفي الجولة الأخيرة يلعب الزمالك بالقاهرة أمام تونجيث ويحل مولودية الجزائر ضيفاً على الترجي التونسي في رادس.