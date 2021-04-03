شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز والرجاء المغربي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق نادي بيراميدز ضيفاً على نظيره الرجاء البيضاوي المغربي على ملعب الأخير بالدار البيضاء، بمنافسات الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

وينطلق اللقاء في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة من مساء غدٍ الأحد.

وتنقب قناة بي ان سبورتس +4 المباراة عبر شاشتها حصرياً في الموعد سالف الذكر.

ويحتل بيراميدز صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الرجاء المغربي منافسه في لقاء الغد.

وتضم مجموعة بيراميدز في الكونفدرالية كل من الرجاء المغربي ونكانا الزامبي ونامونجو التنزاني.