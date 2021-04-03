كيف أمنت شركة إنجليزية مستقبل محمد صلاح في ليفربول؟.. وهل سيضم الفريق «مبابي»؟

الشارقة - اميمة ياسر - يبدو أن استمرار المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول، في قلعة «الريدز» أصبح أمرا وشيكا، خاصة في ظل تمسك النادي الإنجليزي بالإبقاء على خدمات الفرعون، فضلا عن التطورات الجديدة التي شهدها النادي، بعدما أعلنت مجموعة Fenway Sports Group المالكة لليفربول، استحواذ نظيرتها RedBird Capital على ما يتخطى الـ10% من ملكية النادي.

وأوضحت صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية، أمس الجمعة، أن الاتفاقية الجديدة في ليفربول تشهد استثمار المجموعة الجديدة ما يقارب الـ750 مليون دولار للنادي، الأمر الذي يمكن نظيرتها FSG من مواصلة العمل خلال الفترة المقبلة، على الرغم من تأثر أندية العالم بتراجع كبير في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأضافت الصحيفة الإنجليزية، أن صفقة النادي الجديدة سيكون لها تأثير إيجابي على ميزانية الميركاتو الصيفي لقلعة الريدز، مبينة أنه سيؤثر أيضا على مستقبل بعض النجوم في الفريق، وعلى رأسهم محمد صلاح، الذي أثار الجدل في الفترة الماضية برغبته في الخروج من ليفربول.



ليفربول يقترب من الحفاظ على نجومه



وتابعت الصحيفة أن ليفربول لن يقوم بشراء لاعبين بسعر كبير، مثلما أشارت بعض التقارير في الفترة الماضية على دخول النادي في مفاوضات مع كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلا أن صفقة ليفربول الجديدة ستجعله يحتفظ بنجومه، محمد صلاح وساديو ماني وفيرجيل فان دايك وفابينيو وربما جورجينيو فينالدوم.

ليفربول سيتعاقد مع مدافع في الصيف المقبل

وتابعت الصحيفة أن ليفربول سيتمكن في الصيف من التعاقد مع مدافع أو اثنين على غرار أوزان كاباك، لاعب الفريق الحالي المعار من شالكه، أو إبراهيما كوناتيه، لاعب لايبزيج الألماني.

من ناحية أخرى، يستعد نادي ليفربول لمباراة قوية أمام أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، في قمة الدوري الإنجليزي، غد السبت، علما بأن الريدز يحتل المركز السابع برصيد 46 نقطة، ويتطلع لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي