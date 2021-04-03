شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الإسماعيلى يبحث عن الفوز الأول فى 2021 أمام سيراميكا بحضور جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الإسماعيلى نظيره سيراميكا في التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الدراويش بعد التعادل الايجابى مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر سيراميكا من وادى دجلة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في لقاء وحيد وتعادل في 8 مباريات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 21 هدف

فيما يحتل سيراميكا المركز الحادى عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدف.

وتمثل مباراة الليلة الظهور الأول لإيهاب جلال مديراً فنياً للإسماعيلى عقب توليه المسئولية خلفاً للبوسنى دراجان يوفيتش الذى اعتذر عن الاستمرار في منصبه ، حيث قام جلال بعزل الدراويش في معسكر مغلق، بالإضافة إلى احتواء أزمات بعض اللاعبين لتدشين انتفاضة جديدة للفريق الأصفر للهروب من مراكز القاع .

ولم يستطع الإسماعيلى تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021، بعدما لعب الدراويش 10 مباريات، خسر 5 لقاءات وتعادل فى مثلها، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى، بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.

في المقابل شدد هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا على لاعبيه ضرورة التركيز في مواجهة الاسماعيلى مؤكداً أن المباراة صعبة للغاية وسوف تشهد قتال للمنافس للخروج منتصراً على ملعبه مما يتطلب استغلال أنصاف الفرص للخروج بنتيجة إيجايبة تساهم في تعديل وضع الفريق بجدول الدوري.