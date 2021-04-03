شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام مولودية الجزائر.. عودة أبو جبل وأحداد مهاجماً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره مولودية الجزائر، على ملعب "الخامس من يوليو" في العاصمة الجزائرية، في المباراة المرتقبة ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا ، ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، فيما يحتل الترجي التونسي الصدارة بالمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 8 نقاط وأخيرا تونجيث السنغالي برصيد نقطة واحدة.
ويعد التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة الليلة مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمي ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام في خط الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي، ويوسف أوباما في وسط الملعب وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وحميد أحداد في الهجوم.
تاريخ مواجهات الزمالك مع اندية الجزائر قوي ويحمل تفوق واضح لابناء ميت عقبة، بعدما تقابل الزمالك مع أندية الجزائر فى 20 مباراة .. حقق الفوز فى 8 مواجهات .. خسر 2 .. وتعادل فى 10 مباريات ، سجل الفارس الأبيض 34 هدف في شباك أندية الجزائر بينما تلقت شباكه 11 هدف.
وواجه الزمالك 8 اندية جزائرية في تاريخه خلال كل البطولات الافريقية والعربية وهى: شبيبة القبائل وشباب بلوزداد ومولودية وهران واتحاد الجزائر واتحاد بليدة و أهلى برج بوعريرج و مولودية بجاية ونصر حسين داى.
اخر مباراة للزمالك امام فرق الجزائر كانت في مواجهة مولودية الجزائر في الجولة الاولي من دور المجموعات من دوري الابطال في النسخة الحالية وانتهت بالتعادل السلبي علي استاد القاهرة، بينما كانت اخر مواجهة قبل الموسم الحالي امام نصر حسين داى الجزائرى في نسخة بطولة الكونفدرالية 2019 التي توج بطلا لها في النهاية وانتهت مباراتى دور المجموعات بالتعادل الايجابى 1-1 في القاهرة والتعادل السلبى في الجزائر.
في نسخة 2005 وفى البطولة العربية حقق الزمالك أكبر فوز على الأندية الجزائرية بعدما فاز بخماسية دون رد على مولودية وهران