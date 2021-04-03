شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام مولودية الجزائر.. عودة أبو جبل وأحداد مهاجماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره مولودية الجزائر، على ملعب "الخامس من يوليو" في العاصمة الجزائرية، في المباراة المرتقبة ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا ، ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، فيما يحتل الترجي التونسي الصدارة بالمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 8 نقاط وأخيرا تونجيث السنغالي برصيد نقطة واحدة.

ويعد التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة الليلة مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمي ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام في خط الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي، ويوسف أوباما في وسط الملعب وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وحميد أحداد في الهجوم.