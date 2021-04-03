شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة العالم للسلاح " شباب و ناشئين "باستاد القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت، منافسات بطولة العالم للسلاح للشباب والناشئين التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 وحتى 11 أبريل الجارى باستاد القاهرة بمشاركة 80 دولة بما فيهم مصر "البلد المنظم".

تقام البطولة بدون حضور جماهيرى وفقا لما أعلنته اللجنة المنظمة للبطولة خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن تفاصيل استضافة البطولة وذلك بحضور عدد من المسئولين عنها فى ظل الإجراءات الاحترازية المحددة للحماية على المشاركين من فيروس كورونا .

تم اسناد تنظيم بطولة العالم للسلاح إلي شركتي تذكرتي وبريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي بعد النجاحات التي حققتها الشركتين من قبل في بطولة امم افريقيا للشباب من حفل قرعة وافتتاح وختام ونفس الامر للحدث الاهم وهو كأس العالم لكرة اليد.

وتضم قائمة الدول المشاركة فى بطولة العالم للسلاح كلا من: "الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وايسلندا وايرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكراجستان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وو جزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتوريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.

وقال الحسينى فى تصريح سابق لليوم السابع، إنه تم إبلاغ فنادق الفقاعة الطبية ببدء العزل لكل المشاركين فى البطولة قبل إنطلاقها بـ 72 صساعة لحماية المتواجدين من فيروس كورونا على غرار بطولة العالم لكرة اليد.

وأكد الحسينى مشاركة مصر فى بطولة العالم للشباب والناشئين بـ42 لاعبا ولاعبة باستاد القاهرة.

وأضاف الحسينى، أن 42 لاعبا هو الحد الأقصى لكل دولة من الدول المشاركة فى المنافسة، مؤكدا مواصلة تنسيق رحلة سياحية للوفود المشاركة بالبطولة، بالتعاون مع وزارة السياحة، حيث أن هذه الرحلة سيتم وضع إجراءات احترازية مخصصة لها خاصة أن بطولة العالم للسلاح تقام بنظام الفقاعة الطبية لحماية المشاركين من فيروس كورونا