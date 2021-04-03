شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المصرى يستدرج الطلائع فى مواجهة مثيرة ببرج العرب بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق المصرى البورسعيدى نظيره طلائع الجيش في السابعة مساء اليوم السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البورسعيدى بعد التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل الطلائع مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل

فيما يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 3 وتعادل في 5 لقاءات وخسر ثمانية مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.

وطالب على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه بحصد النقاط الثلاث من أنياب الطلائع لاستعادة وضع الفريق بالمربع الذهبى للمسابقة، لاسيما بعد فترة الاعداد التي خاضها الفريق خلال توقف الدوري.

في المقابل طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبى فريقه بالتركيز عل مواجهة المصرى البورسعيدى بغية حصد نقاطها الثلاث وتدشين بداية جديدة مع عودة مسابقة الدوري بعد نهاية الأجندة الدولية لتحسين وضع الفريق فى جدول المسابقة، مشدداً على أن المركز الرابع عشر بجدول الدوري الذى يتواجد به الطلائع لايليق بالنادى ولا اللاعبين المتواجدين بالفريق محذراً من خطورة الاستهانة بإهدار النقاط فى مباريات سهلة.