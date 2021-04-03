شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للاعبي الاتحاد السكندري اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع فريق الاتحاد السكندري لمحسة طبية اليوم السبت استعدادا لمواجهة المقاولون العرب على استاد الإسكندرية، في المباراة المقرر لها الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري الممتاز.

واستعد الفريق السكندري لمواجهة المقاولون بأربعة مباريات ودية، في فترة التوقف استهلها بالفوز على فريق الشباب بالنادي بهدفين دون رد، قبل أن يفوز على ماريا أحد أندية الدرجة الرابعة بعشرة أهداف دون رد، ثم العودة للفوز على مركز شباب النصر بثلاثية دون رد، واختتم ودياته بمهرجان أهداف جديد على فريق بلقاس بثمانية أهداف دون رد، ليكون عدد أهداف زعيم الثغر في ودياته 23 هدفا مما طمأن الجهاز الفني على مستوى لاعبيه.

ووجه حسام حسن الشكر للاعبيه بعد المستويات الكبيرة التي قدموها، خاصة خط الدفاع الذي تميز وسجل في جميع اللقاءات التي خاضها الفريق خلال فترة التوقف، كما وجه الشكر للثنائي داميون لوي وروماريو ويلياميز بشكل خاص بسبب مستواهما الثابت مع الفريق منذ بداية الموسم.

ويستعد حسام حسن لمواجهة المقاولون العرب بالدوري في الخامس من أبريل المقبل ضمن الجولة السابعة عشر للدوري، والتي يسعى من خلال الفريق لتعزيز موقعه بالمربع الذهبي مع كبار المسابقة.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.