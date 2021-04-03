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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك ومولودية الجزائر اليوم السبت 3 / 4 / 2021 بدوري الابطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الزمالك مع نظيره مولودية الجزائر، على ملعب "الخامس من يوليو" في العاصمة الجزائرية، في المباراة المرتقبة ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن هذه المباراة..
ترتيب الزمالك ومولودية الجزائر بدوري الابطال الافريقى
يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، فيما يحتل الترجي التونسي الصدارة بالمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فريق مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 8 نقاط وأخيرا تونجيث السنغالي برصيد نقطة واحدة.
التشكيل المتوقع للزمالك أمام مولودية الجزائر
ويعد التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة الليلة مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمي ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام في خط الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي، ويوسف أوباما في وسط الملعب وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وحميد أحداد في الهجوم.
تاريخ مواجهات الزمالك ومولودية الجزائر
متوسط أعمار الزمالك ومولودية الجزائر
ويرتفع المتوسط العمرى لفريق مولودية الجزائر عن الزمالك بنسبة 6%، حيث يصل المتوسط العمرى لبطل الجزائر إلى 27.1%، ويعتلى عبد النور بالخير قائمة أكبر اللاعبين سنا بمولودية الجزائر بـ 32 عامًا، فيما يأتى أيمن رحمانى كأصغر اللاعبين بـ 19 عامًا.