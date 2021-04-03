شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك ومولودية الجزائر اليوم السبت 3 / 4 / 2021 بدوري الابطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الزمالك مع نظيره مولودية الجزائر، على ملعب "الخامس من يوليو" في العاصمة الجزائرية، في المباراة المرتقبة ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن هذه المباراة..

ترتيب الزمالك ومولودية الجزائر بدوري الابطال الافريقى

يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، فيما يحتل الترجي التونسي الصدارة بالمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فريق مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 8 نقاط وأخيرا تونجيث السنغالي برصيد نقطة واحدة.



التشكيل المتوقع للزمالك أمام مولودية الجزائر ويسعى الزمالك في مباراة مولودية الجزائر للحفاظ على آماله في التأهل للدور المقبل ويحتاج الأبيض لضرورة تحقيق الفوز اليوم أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.التشكيل المتوقع للزمالك أمام مولودية الجزائر

ويعد التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة الليلة مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمي ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام في خط الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي، ويوسف أوباما في وسط الملعب وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وحميد أحداد في الهجوم.



على الجانب الآخر، يدخل فريق مولودية الجزائر لقاء الزمالك منتشياً بعد الفوز الذي حققه مؤخراً بالدوري الجزائري في 30 مارس الماضي على حساب نظيره أولمبي الشلف بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر المسابقة، ويحتل فريق مولودية الجزائر المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الجزائري الدرجه الأولى برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة في الدوري هذا الموسم، وتوقف رصيد الشلف عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.

موقف المولودية فى الدوري الجزائرى

وتعد هذه المواجهة الثانية في تاريخ مولودية الجزائر مع نادي الزمالك، على صعيد البطولات الأفريقية بعد اللقاء الذي جمع الفريقين في انطلاق دور المجموعات باستاد القاهرة وانتهى بالتعادل السلبي.

تاريخ مواجهات الزمالك ومولودية الجزائر

وسبق أن التقى الزمالك مع الشقيق الجزائري في بطولة دوري أبطال العرب عام 2005 وتأهل الأبيض من دور المجموعات بعد الفوز في مواجهته مع المولودية بنتيجة 5-0 بمجموع المباراتين.

متوسط أعمار الزمالك ومولودية الجزائر

ويرتفع المتوسط العمرى لفريق مولودية الجزائر عن الزمالك بنسبة 6%، حيث يصل المتوسط العمرى لبطل الجزائر إلى 27.1%، ويعتلى عبد النور بالخير قائمة أكبر اللاعبين سنا بمولودية الجزائر بـ 32 عامًا، فيما يأتى أيمن رحمانى كأصغر اللاعبين بـ 19 عامًا.