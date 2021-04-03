شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تطلق مؤتمر الشباب اليوم برعاية رئيس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تطلق وزارة الشباب والرياضة فعاليات مؤتمر الشباب والبنوك تحت مسمي، والذي تنظمه الوزارة من خلال الادارة المركزيةللمشروعات وتدريب الشباب بالتعاون مع اكاديمية بانكرز لاونج، وذلك اليوم السبت الموافق ٣ إبريل، من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً، بفندق توليب بالمركز الأوليمبي بالمعادي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

ويشارك في إطلاق المؤتمر غدا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد معيط وزير المالية، طارق عامر محافظ البنك المركزي، ولفيف من رؤساء البنوك الوطنية والمؤسسات المصرفية.

يُعد المؤتمر الاول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، ويعتبر أول وأكبر حدث للتحول الرقمي في المجال المصرفي، ويهدف المؤتمر إلى تعريف الشباب بالقطاع المصرفي وبمبادرة الشمول المالي، شرح التحول الرقمي وتطبيقاته في مختلف الصناعات والمجالات، وكذا فهم التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في البنوك، اتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم لتطوير الكيان المصرفي، بالإضافة إلى عرض نماذج ودراسات لبنوك رقمية في مصر والعالم.

كما يهدف المؤتمر إلى نشر الوعي بالمنتجات البنكية الإلكترونية بين الشباب، وتدعيم مشاريع الشباب بقروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة والتي تعزز من أنشطة البحث والتطوير لتحسين اداء البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات الحكومية والخاصة.

التي تستهدف تعزيز مفهوم التحول الرقمي، حيث إن القيادة السياسية أعلنت في وقت سابق عن خطة مصر الطموحة للتحول التكنولوجي وهذا ما قامت به كافة المؤسسات الحكومية، وأبرزها القطاع المصرفي والذي استطاع في فترة وجيزة، تفعيل الخدمات الإلكترونية والموبيل بانكينج والرقمنة وغيرها من الخدمات.

ومن المقرر عقد المؤتمر بشكل مستمر سنوياً بدايةً من هذا العام، وتم تحديد شهر ابريل كونه شهر الشمول المالي، طبقاً لما اقره صندوق النقد العربي بإقامة احتفالية سنوية للشمول المالي تحت مسمي اليوم العالمي للشمول المالي ضمن المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.

يضم المؤتمر كوكبة كبيرة من خبرات العديد من القادة والمبتكرين في المجال المصرفي، من خلال استعراض قصص نجاحهم وخبراتهم عن تحول القطاع المصرفي، وأثر التحول خاصة بعد جائحة كورونا.