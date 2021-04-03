شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المقصود : حالة من التفاؤل تسود معسكر الزمالك وجاهزون للفوز علي المولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد عبد المقصود المدرب المساعد لفريق الزمالك على أهمية مباراة مولودية الجزائر المقرر لها غدا باستاد 5 جويلية في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وشدد على أن هناك تركيز من لاعبي الفريق لتحقيق الفوز غدا.

وأضاف أن جميع اللاعبين في حالة بدنية وفنية جيدة للغاية وهناك حالة من التفاؤل داخل المعسكر بتحقيق نتيجة إيجابية والعودة بالثلاث نقاط للتمسك بأمل التأهل لدور الثمانية للبطولة.

وشدد المدرب المساعد على صعوبة المباراة ولكنه أكد على ثقته في قدرات لاعبي الزمالك على تخطي عقبة بطل الجزائر.