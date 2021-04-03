شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد رسمي من أحمد فتحي على أزمته في بيراميدز (فيديو)‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ظهر أحمد فتحي، نجم فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، في مقطع فيديو عبر قناة أون تايم سبورتس، للرد على أنباء وجود أزمة بينه وبين الجهاز الفني ومسئوليه ناديه.

وقال فتحي في الفيديو:" من الطبيعي أن يغضب أي لاعب لا يشارك في المباريات بصفة أساسية، ولكني شاركت في 4 مباريات عقب التعافي من الاصابة".

وأضاف:" تحدثت مع المدير الفني أروابارينا في نقاش حول عدم المشاركة في بعض المباريات لكن ودون افتعال أزمة".

وأكمل:" الحديث عن وجود أزمة تخصني في بيراميدز أمر لا أساس له من الصحة".

واستطرد حديثه:" نطمح في الفوز على الرجاء المغربي في لقاء الأحد المقبل بالكونفدرالية وسنواجه فريق قوي بالطبع وله سمعة كبيرة على المستوى الأفريقي"

وانهى تصريحاته:" مبروك لمنتخب مصر التأهل لأمم أفريقيا وأتمنى أن يبلغ منتخبنا بقيادة حسام البدري نهائيات كأس العالم".