شكرا لقرائتكم خبر عن بالتردد .. 4 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت عدة قنوات تليفزيونية نقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني، المقرر لها الثالثة من عصر اليوم السبت، بأم درمان، بمنافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.
ويحل الأهلي ضيفاً على المريخ السوداني، في مباراة قد يحسم خلالها ممثل مصر التأهل لربع النهائي في حالة تحقيق الانتصار.
ونستعرض في السطور التالية أسماء وترددات القنوات المفتوحة التي ستذيع مباراة الأهلي والمريخ
قناة الملاعب الرياضية السودانية 2 (عرب سات): تردد 12523 أفقي – معدل الترميز 27500
مكسبي (النايل سات): تردد 11411 أفقي – معدل الترميز 27500
قناة الملاعب الرياضية السودانية1 (عرب سات): تردد 12520 أفقي – معدل الترميز 27500
قناة سوبر سبورت الجنوب إفريقية: تردد 12054 رأسي – معدل الترميز 27500.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ويتذيل المريخ الترتيب بنقطة وحيدة.
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