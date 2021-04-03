شكرا لقرائتكم خبر عن ‏ بالتردد .. 4 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني ‏في ‏دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت عدة قنوات تليفزيونية نقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني، ‏المقرر لها الثالثة من عصر اليوم السبت، بأم درمان، بمنافسات الجولة ‏الخامسة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.‏

ويحل الأهلي ضيفاً على المريخ السوداني، في مباراة قد يحسم خلالها ‏ممثل مصر التأهل لربع النهائي في حالة تحقيق الانتصار.‏

ونستعرض في السطور التالية أسماء وترددات القنوات المفتوحة التي ‏ستذيع مباراة الأهلي والمريخ

‏ قناة الملاعب الرياضية السودانية 2 (عرب سات): تردد 12523 أفقي ‏‏– ‏معدل الترميز 27500‏

مكسبي (النايل سات): تردد 11411 أفقي – معدل الترميز 27500‏

قناة الملاعب الرياضية السودانية1 (عرب سات): تردد 12520 أفقي – ‏معدل الترميز 27500‏

قناة سوبر سبورت الجنوب إفريقية: تردد 12054 رأسي – معدل ‏الترميز 27500‏‎.‎

ويحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال أفريقيا برصيد ‏‏7 نقاط، ويتذيل المريخ الترتيب بنقطة وحيدة.‏