شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي ضد المريخ السوداني فى دوري أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلي اختبارا قويا وصعبا عندما يلتقي نظيره المريخ السوداني في الثالثة عصر اليوم السبت على ملعب "الجوهرة الزرقاء" بالعاصمة السودانية الخرطوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي يسعى خلالها المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية وحسم المباراة لصالحه لتأكيد صعوده إلى دور الثمانية الإفريقي.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تحفيز لاعبيه ورفع روحهم المعنوية من أجل تحقيق أداء مشرف في مباراة اليوم، وتقديم المستوى الذي ظهروا عليه في مباراة فريقهم الأخيرة ضد فيتا كلوب الكونغولي، واستغلال الروح العالية لدى اللاعبين في الانقضاض على المريخ والعودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط، في رحلة تأمين الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة التحلي بالهدوء والتركيز الشديد وعدم ترك الحرية للاعبي الفريق المنافس في التحرك واستلام الكرة وتشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي، كما طالبهم بضرورة التقارب بين الخطوط، والضغط المتقدم على لاعبي المريخ من وسط ملعبهم لمنعهم من التحضير من ناحية، ولمحاولة الضغط عليهم تحسبا لارتكاب أحدهم الأخطاء وتسجيل أهداف في شباك الفريق السوداني من ناحية أخرى.

كما طالب موسيماني لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الخصم، وضرورة تقديم أفضل مستوى في النصف ساعة الأولى من عمر المباراة، خشية أن يتضرروا من ارتفاع درجة الحرارة في ظل إقامة المباراة في الثالثة عصرا، مع منح التعليمات للاعبيه بالتصويب المباشر على المرمى اذا ما أتيحت الفرصة إلى ذلك.

والتشكيل المتوقع أن يبدأ به الأهلي مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف في الدفاع وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي في وسط الملعب، ومحمد شريف ومروان محسن في الهجوم، على أن يتواجد على الدكة أكثر من ورقة رابحة مثل حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وناصر ماهر وصلاح محسن.

في المقابل، يسعى فريق المريخ السوداني لتقديم أداء قوي في مباراة اليوم أمام الأهلي والظهور بشكل مختلف عن المباريات الماضية، ورغم صعوبة موقفه في الصعود إلى دور الثمانية الإفريقي، ولكنه يطمح في الظهور بشكل مغاير عن المستوى الذي ظهر عليه في مباراة الذهاب على استاد القاهرة، لاسيما بعد تغير الإدارة الفنية للفريق السوداني.

ويرغب المريخ في مباغتة الأهلي وتحقيق الفوز عليه، ليكون فوز معنوي يبني عليه خلال الفترة المقبلة، لاسيما أنه لا يملك في جعبته سوى نقطة وحيدة، كما أنه ينوي تقديم مباراة قوية ضد بطل إفريقيا، لاسيما أن مواجهات الفرق العربية تتسم بالقوة والندية رغم تفاوت أهداف الفريقين من المباراة.