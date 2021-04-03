شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الجولة الـ20 للمجموعة الأولى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنطلق في الثالثة والنصف عصر اليوم السبت مباريات الجولة العشرين من دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد، وذلك بإقامة 8 مباريات قوية ضمن تلك الجولة.

فعلي استاد بني سويف الرياضي يحل فريق أسمنت أسيوط صاحب المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة ضيفا ثقيلا علي نادي بني سويف صاحب المركز الرابع بـ 33 نقطة، في مواجهة خارج الخطوط بين محمد يوسف مدرب بني سويف وهيسم صالح مدرب اسمنت أسيوط.

ويستقبل ملعب الأسيوطي مباراة قوية بين الفيوم صاحب المركز التاسع برصيد 24نقطة ، ونادي المنيا صاحب الوصافة برصيد 36نقطة، في مباراة يريد المنيا الثأر من خسارته في الدور الأول بهدف وحيد من أجل الاستمرار في المنافسة علي قمة الصعيد.

وفي ثالث المباريات يستقبل ملعب كيما مباراة مرتقبة بين كيما أسوان بقيادة زيزو حشمت صاحب المركز الرابع عشر ب17 نقطة وضيفه نادي الشرقية للدخان المتصدر بقيادة علاء إبراهيم برصيد 41 نقطة في قمة تمثل قمة وقاع.

في رابع المباريات يستقبل ملعب ديروط لقاء قوي بين ديروط بقيادة ياسر عبدالعليم صاحب المركز الخامس بـ29 نقطة، وفي ضيافته مركز شباب سمسطا صاحب المركز الحادي عشر برصيد 21نقطة بقيادة مدربه الشاب أحمد حسن.

وفي خامس المباريات يستقبل استاد سوهاج موقعة مرتقبة بين نادي سوهاج بقيادة أحمد خلف بيبو صاحب المركز السابع ب25نقطة وضيفه نادي تليفونات بني سويف بقيادة محمد جمال والذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 20نقطة.

وفي سادس المباريات يحل شبان قنا صاحب المركز الثالث عشر برصيد 20نقطة، ضيفا علي نادي الإعلاميين صاحب المركز السادس برصيد 27 نقطة.

وفي سابع المباريات يحل نادي طهطا بقيادة أسامة البلم المدير الفني الجديد للفريق أمام نادي قنا في مباراة مرتقبة بين الجارين، حيث يحتل قنا المركز الثامن ب 24نقطة، بينما يختل طهطا المركز الاخير ب12 نقطة.

وفي ثامن المباريات يحل نادي الألومنيوم صاحب المركز الثالث ب35نقطة بقيادة سعيد إبراهيم ضيفا علي نادي بترول أسيوط بقيادة هشام عبدالمنعم والذي يحتل المركز العاشر بـ21 نقطة في مباراة مرتقبة بين الفريقين.