أول تعليق من أحمد فتحي حول حقيقة "مشاجرته" مع مدرب بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رد أحمد فتحي لاعب فريق بيراميدز، على حقيقة دخوله في مشاجرة مع مدربه الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، بعد الأنباء التي خرجت عن رغبة المدرب في رحيل اللاعب بعد نهاية الموسم.

فتحي قال في تصريحات من خلال فيديو نشر على الصفحة الرسمية لـ"بيراميدز"، إنه لم في يدخل شجار مع مدربه، مؤكدًا أن كل طرف كان يشرح وجهة نظره ولا أساس من الصحة ما تردد.

وتابع صاحب الـ36 عامًا تصريحاته، :"لعبت ثلاث مباريات من أصل أربع مباريات بعد عودتي من الإصابة، ومن حق أي لاعب يزعل إذا جلس على مقاعد البدلاء".

وتطرق لاعب بيراميدز للحديث عن مباراة الرجاء البيضاوي المغربي، قائلاً :"مباراة صعبة ونتمنى الخروج بنتيجة الفوز، لكن فريق الرجاء من القوية وليس لدينا أي ضغوط نظرًا لتساوى عدد النقاط مع المنافس".

ويستعد فريق بيراميدز حاليًا لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، غدًا الأحد، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت الساعات القليلة الماضية عن تفكير نادي بيراميدز في الاستغناء عن أحمد فتحي في الصيف المقبل بطلب من المدير الفني الأرجنتيني.

جدير بالذكر أن أحمد فتحي انتقل إلى صفوف بيراميدز مطلع الموسم الحالي قادمًا من الأهلي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع القلعة الحمراء.