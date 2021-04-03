باريس سان جرمان قرر بيع "مبابي" وريال مدريد الأوفر حظاً بالشراء

المنامة - ياسر ابراهيم -

نقلت صحيفة "أس" الإسبانية عن تقارير فرنسية، أن نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي أعرب عن استيائه من تسليط الضوء على دوره كثيرا داخل المنتخب الفرنسي أكثر من بقية زملائه الذين يلعبون في أندية أوروبية خارج البلاد.



وكان مبابي قد قال عقب مباراة منتخب الديوك مع البوسنة ضمن إطار تصفيات كأس العالم والتي انتهت بفوز فرنسا بهدف وحيد: "لقد بدأت أشعر بالسأم من كثرة الجدل والنقاش بشأن مستوى أدائي مع المنتخب، وبشأن مستقبلي مع باريس سان جيرمان، الأضواء كلها مسلطة علي أكثر من أي لاعب فرنسي أخر يلعب خارج البلاد".



وبحسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، فإن تصريحات مبابي كانت بمثابة ناقوس خطر لناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، مما جعل الإدارة في "حديقة الأمراء" تفكر جديا في بيعه خلال الموسم القادم باعتبار أنه بقي له عام واحد على عقده وما زال يرفض التجديد.



وبالتالي، بات "العملاق الباريسي" بحسب الصحيفة الفرنسية مضطرا إلى بيع هدافه خوفا من انتقاله بشكل مجاني في الموسم بعد القادم دون الاستفادة ماديا منه.



وأوضحت "لوباريزيان أن باريس سان جيرمان قد نفد صبره، خاصة وأنه قدم عروضا مغرية لمبابي من أجل البقاء في "عاصمة اللأنوار"، دون الحصول على رد نهائي منه.



ويعتبر مبابي هدفا رئيسيا لنادي ريال مدريد الإسباني الذي يعاني من قلة تسجيل الأهداف منذ رحيل نجمه السابق كريستيانو رونالدو إلى إيطاليا، وبالتالي يسعى إلى تحسين خط هجومه وتعزيز بنجوم من الطراز القوي كمبابي والنجم النرويجي، هالاند.



وأشارت تقارير إلى أن باريس سان جيرمان سوف يحدد سعر مبابي ما بين 120 و 150 مليون يورو أي ما يعادل 180 مليون دولار تقريبا، لبيعه للأندية الراغبة في الحصول على خدماته.



المصدر: الصحافة الإسبانية